В ДЛТ открылся поп-ап экобренда PANGAIA

Научный бренд PANGAIA впервые появился офлайн в Петербурге — в ДЛТ заработал поп-ап марки. В нем эксклюзивно представлена лимитированная коллекция The Earth Tones.
Цветовая палитра коллекции вдохновлена природными оттенками растений, деревьев и камней. Два цвета капсулы — Oak Dark и Stone Dark — были созданы при помощи красителей EarthColors от компании Archroma. В их основе — возобновляемые непищевые отходы, например, скорлупа и листья орехов.
Пространство PANGAIA создано из элементов своего предшественника — поп-апа в ЦУМе, конструкции которого были разработаны из перерабатываемых материалов для многоразового использования. Кроме того, PANGAIA и ДЛТ с помощью благотворительного фонда Tomorrow Tree Fund поддержат локальную организацию «ПосадиЛес» — инициативу по посадке и защите деревьев по всей России. Часть прибыли от каждой продажи PANGAIA уходит в фонд Tomorrow Tree Fund. С момента его запуска в октябре 2020 года уже собран капитал для защиты, посадки и восстановления более 400 000 деревьев.
Поп-ап PANGAIA в ДЛТ будет работать до 17 октября.
Фото: архив пресс-службы
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