В ДЛТ открылся поп-ап экобренда PANGAIA

Пространство PANGAIA создано из элементов своего предшественника — поп-апа в ЦУМе, конструкции которого были разработаны из перерабатываемых материалов для многоразового использования. Кроме того, PANGAIA и ДЛТ с помощью благотворительного фонда Tomorrow Tree Fund поддержат локальную организацию «ПосадиЛес» — инициативу по посадке и защите деревьев по всей России. Часть прибыли от каждой продажи PANGAIA уходит в фонд Tomorrow Tree Fund. С момента его запуска в октябре 2020 года уже собран капитал для защиты, посадки и восстановления более 400 000 деревьев.

Поп-ап PANGAIA в ДЛТ будет работать до 17 октября.