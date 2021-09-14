Claudie Pierlot продолжают свою экомиссию — бренд выпустил коллекцию из органического хлопка

Claudie Pierlot выпустили коллекцию, вещи которой созданы из экоматериалов и биоразлагаемых тканей. Бренд продолжает свою миссию, начатую в 2018 году, по формированию более ответственного производства. Так футболки и толстовки из новой коллекции сделаны из органического хлопка, а деним — с меньшим использованием водных ресурсов.