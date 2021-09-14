В новой коллекции Maje обратились к школьной униформе конца 90-ых

Бритни Спирс в клипе Baby One More Time и героиня Алисии Сильверстоун по имени Шер из фильма «Бестолковые» — наши вдохновительницы в этом сезоне. Maje вернулись к эстетике конца 90-ых и переосмыслили школьную униформу. Что носим? Платья и юбки в клетку ярких цветов, укороченные топы, которые можно надевать как отдельно, так и поверх классической белой рубашки (именно так делала Шер из «Бестолковых»), кардиганы с воротником и все это в сочетании с грубыми ботинками.