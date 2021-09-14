Прогуляйтесь по Берлину вместе с героями съемки осенне-зимней коллекции Sandro

С темой надежды созвучны и сами вещи из новой коллекции, например, свитер с надписью «Hope». Также в этом сезоне Sandro предлагают носить лоферы на массивной подошве, жакеты и пальто в клетку, платья, комбинезоны, блузы и даже свитшоты с трендовыми отложными воротничками.