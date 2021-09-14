Прогуляйтесь по Берлину вместе с героями съемки осенне-зимней коллекции Sandro

Кампейн осенне-зимней коллекции Sandro сделали в Берлине. По стилистике съемка напоминает документальную — она выдержана в реалистичной и неприукрашенной эстетике. Герои Sandro — группа друзей — свободно гуляют по городу, ищут себя и каждый из них символизирует надежду на прекрасное будущее.
С темой надежды созвучны и сами вещи из новой коллекции, например, свитер с надписью «Hope». Также в этом сезоне Sandro предлагают носить лоферы на массивной подошве, жакеты и пальто в клетку, платья, комбинезоны, блузы и даже свитшоты с трендовыми отложными воротничками.
Фото: Бруно Стауб
Стилист: Джо МакКенна
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