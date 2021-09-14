Reebok и National Geographic показали дебютную коллаборацию, вдохновленную миром дикой природы

Модель Nano X1 Adventure в стиле сафари разработана для всех видов активного отдыха и фитнеса на открытом воздухе. Дизайн мужских беговых кроссовок Floatride Energy 3 Adventure вдохновлен мировым океаном, а женских — космосом. Мужская версия выполнена в глубоком синем цвете со светящимися в темноте деталями, женская — в переливающихся и блестящих оттенках. Главная тема культовой модели Classic Leather Legacy AZ — пустыни мира, поэтому кроссовки выдержаны в песочном цвете. Club C посвящены лесу — к нему отсылает двухцветная замша верхней части спортивной обуви, а графика на стельке символизирует листву. На язычке всех кроссовок из коллаборации Reebok х National Geographic есть QR-код, который переносит в мир, вдохновивший дизайнеров.