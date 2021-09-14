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Reebok и National Geographic показали дебютную коллаборацию, вдохновленную миром дикой природы

Спортивный бренд представил совместную коллекцию с National Geographic, в которую вошли спортивные и lifestyle-кроссовки. Дизайнеры Reebok работали над над коллаборацией вместе с экспертами National Geographic — доктором Рей Винн-Грант и фотографом Мэтью Пейли — сторонниками сохранения дикой природы в ее первозданном виде. Именно поэтому в коллаборации только экологичные модели.

Модель Nano X1 Adventure в стиле сафари разработана для всех видов активного отдыха и фитнеса на открытом воздухе. Дизайн мужских беговых кроссовок Floatride Energy 3 Adventure вдохновлен мировым океаном, а женских — космосом. Мужская версия выполнена в глубоком синем цвете со светящимися в темноте деталями, женская — в переливающихся и блестящих оттенках. Главная тема культовой модели Classic Leather Legacy AZ — пустыни мира, поэтому кроссовки выдержаны в песочном цвете. Club C посвящены лесу — к нему отсылает двухцветная замша верхней части спортивной обуви, а графика на стельке  символизирует листву. На язычке всех кроссовок из коллаборации Reebok х National Geographic есть QR-код, который переносит в мир, вдохновивший дизайнеров.

Коллекция Reebok x National Geographic появится в продаже 23 сентября.

Текст: Александра Чижова

Фото: архив пресс-службы

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