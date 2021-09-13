Посмотрите на коллекцию Ulyana Sergeenko Demi-Couture, вдохновленную картинами Васнецова

Модный дом Ulyana Sergeenko показал коллекцию Demi-Couture осень-зима 2021. Она вдохновлена работами художника Виктора Васнецова, а также фактурой изразцовых печей. Отсюда и принты на платьях в виде грибов, яблок, лис, котят, и фигурные вырезы на топах.
В коллекцию вошли мини и миди-платья, топы (в том числе из кожи) с небольшой баской, жакеты с объемными плечами, комбинезоны, пальто. Каждый образ дополнила шелковая косынка и ботильоны с острым носом.
Фото: архив пресс-службы
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