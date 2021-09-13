В Петербурге открылся первый шоу-рум российской марки Present & Simple

Интерьер шоу-рума выдержан в минималистичном стиле: деревянные элементы, светлые стены и мебель, в примерочных — фигурные зеркала. В петербургском магазине представлены все коллекции и вещи марки: от верхней одежды до платьев-комбинаций и одежды из стопроцентного кашемира.