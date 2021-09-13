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В Петербурге открылся первый шоу-рум российской марки Present & Simple

Марка, известная своими кашемировыми свитерами, тренчами, пальто и брючными костюмами, открыла шоу-рум в центре города — на первом этаже «Англетера». Для Present & Simple это первый магазин в Петербурге.

Интерьер шоу-рума выдержан в минималистичном стиле: деревянные элементы, светлые стены и мебель, в примерочных — фигурные зеркала. В петербургском магазине представлены все коллекции и вещи марки: от верхней одежды до платьев-комбинаций и одежды из стопроцентного кашемира.

Фото: архив пресс-службы

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