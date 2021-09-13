Блестки, золото и шаровары: Tom Ford показали новую коллекцию

Tom Ford показали блестящие жакеты, кардиганы, топы, брюки-шаровары, плащи, рубашки, завязанные на талии, брюки на манер армейских — с множеством карманов, бобмеры, а также черные бра, украшенные названием бренда. Среди аксессуаров золотые и серебряные украшения, которые Том Форд предлагает миксовать. Это массивные цепи, браслеты, пояса и чокеры, которые дополнили как женские, так и мужские образы. В последних, к слову, блеска и золота не меньше, а главным стилистическим приемом в них стал оголенные торс.