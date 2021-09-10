Outlet Village Пулково проведут фестиваль уличной еды Street Food Fest в эти выходные

Фестиваль уличной еды Street Food Fest в Outlet Village Пулково стартует уже завтра и продлится два дня (11-12 сентября). В гастрономическом уикенде примут участие такие заведения как Vaffel с их норвежскими вафлями из шпинатного и томатного теста, «Шаляпин» с бургерами из судака, Branch Garage с мексиканскими тако и чили кон карне, Brown Bear с легендарной петербургской шавермой.