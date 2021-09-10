Outlet Village Пулково проведут фестиваль уличной еды Street Food Fest в эти выходные

Фестиваль уличной еды Street Food Fest в Outlet Village Пулково стартует уже завтра и продлится два дня (11-12 сентября). В гастрономическом уикенде примут участие такие заведения как Vaffel с их норвежскими вафлями из шпинатного и томатного теста, «Шаляпин» с бургерами из судака, Branch Garage с мексиканскими тако и чили кон карне, Brown Bear с легендарной петербургской шавермой.
Кроме того, в аутлете состоится кулинарный поединок по приготовлению неаполитанской пиццы в ресторане Shooga. Принять в нем участие смогут дети и их родители. Также в программе фестиваля уличной еды мастер-класс по росписи посуды, барабанное шоу в честь открытия бутика швейцарского шоколада Lindt и диджей-сет.
Street Food Fest пройдет и в Москве — в Outlet Village Белая Дача, где гости попробуют национальные кухни разных стран. Помимо нового сезонного меню на фудмаркете и специальных предложений от ресторанов, откроются поп-ап корнеры с баварским грилем и крафтовым пивом от N.Riga`s Brewery, традиционными американскими бургерами от «Драндулета», средиземноморской паэльей и тапас от «Испанского дворика».
Фото: архив пресс-службы
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