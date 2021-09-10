Видеосервис PREMIER и мем-блогер Настя Паутова создали совместную коллекцию футболок

Создательница аккаунта @llllllll1111llllllllll и автор коллекции

«Однажды меня спросили, как так получилось, что весь аккаунт мой создан вокруг героев и лидеров мнений бумеров – Тарковский, Бродский, Параджанов, а среди аудитории аккаунта все равно зумеры. В тот момент я поняла, что мой контент получился объединяющим для разных поколений, которые через понятный язык смеются над одними и теми же вещами. Сериал «Контакт» мне показался таким же – объединяющим, он подходит к общей проблеме недопонимания и поиска любви с разных стороны: с точки зрения дочки-подростка и её отца, зумера и бумера, старой школы и современных трендов. Этот вайб мы и старались отразить в нашей коллекции футболок».