Видеосервис PREMIER и мем-блогер Настя Паутова создали совместную коллекцию футболок

Дизайнер и автор мем-аккаунта @llllllll1111lllllllll Настя Паутова создала коллекцию футболок с принтами об отношениях отцов и детей. За основу были взяты кадры сериала «Контакт», премьера которого состоялась 9 сентября на платформе PREMIER.
Коллекция сделана в фирменной дизайнерской манере Насти — она обыгрывает смешные ситуации, в данном случае семейные казусы или недопонимания, которым посвящен сериал. Первыми футболки примерили исполнители главных ролей «Контакта» Павел Майков и Ирина Паутова. Принты с героями драмы отражают эмоции, которые испытывают подростки, когда родители пытаются постичь социальные сети, или просят иначе одеться.
Настя Паутова
Создательница аккаунта @llllllll1111llllllllll и автор коллекции
«Однажды меня спросили, как так получилось, что весь аккаунт мой создан вокруг героев и лидеров мнений бумеров – Тарковский, Бродский, Параджанов, а среди аудитории аккаунта все равно зумеры. В тот момент я поняла, что мой контент получился объединяющим для разных поколений, которые через понятный язык смеются над одними и теми же вещами. Сериал «Контакт» мне показался таким же – объединяющим, он подходит к общей проблеме недопонимания и поиска любви с разных стороны: с точки зрения дочки-подростка и её отца, зумера и бумера, старой школы и современных трендов. Этот вайб мы и старались отразить в нашей коллекции футболок».
Текст: Александра Чижова
Фото: архив пресс-службы
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.