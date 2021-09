Марка MAD DAISY выпустила дроп с принтами в виде портрета Маколея Калкина и прощального письма Курта Кобейна

Fashion-фотограф, лауреат нашей премии Best Dressed 2020 и в прошлом креативный директор бренда 404 NOT FOUND Антон Рудзат присоединился к команде российской марки MAD DAISY. Под руководством Антона вышел дроп New Order — размышление о ситуации в мире и привыкании к новым порядкам на примере музыкальной индустрии 80-90-х годов.