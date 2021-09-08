Марка MAD DAISY выпустила дроп с принтами в виде портрета Маколея Калкина и прощального письма Курта Кобейна

В основе коллекции творчество таких групп, как Joy Division, New Order и Nirvana. Вещи украсили принты с надписью «New Order», лозунгом «Grunge is dead», прощальным письме Курта Кобейна и портретом Маколея Калкина. В дроп вошли вязаные шапки, брюки с карманами, жакеты, тренч, напоминающий аналогичную вещь бывшего вокалиста Joy Division Йена Кертиса, футболки, худи, лонгсливы, унисекс-свитера с высоким горлом. Все вещи коллекции выполнены в стиле office punk wear — ДНК MAD DAISY. Марка работает с эстетикой бланковой одежды, но делает ее более бунтарской с помощью кроя, деталей и принтов. Так, брючный костюм вписывается в офисный дресс-код до тех пор, пока сотрудник не повернется спиной и не покажет принт «New Order».