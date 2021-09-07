Вещи от люксовых брендов за 1 000 рублей! «Пиф-Паф Supershop» проведут благотворительную распродажу

11 сентября в золотом зале ресторана Merula пройдет девичник Wonder Wine Charity, организованный в пользу подопечных благотворительной инициативы Play and Help. А на нем — распродажа люксовых брендов от «Пиф-Паф Supershop». Можно будет купить вещи Dior, Chanel, Marni, Valentino, Gucci, Givenchy, Prada, Loro Piano по благотворительной стоимости от 1 000 рублей.
Также в программе Wonder Wine Charity лекция fashion-эксперта Ксении Мозговой, джазовая импровизация певицы Елены Лидовской, угощения от ресторана Merula и общение.
Чтобы принять участие в бранче, необходимо предварительно зарегистрироваться в директе инстаграма Merula.
11 сентября, 12.00
Ресторан Merula, пр. Невский, 47
Фото: архив пресс-службы
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