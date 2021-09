Вещи от люксовых брендов за 1 000 рублей! «Пиф-Паф Supershop» проведут благотворительную распродажу

11 сентября в золотом зале ресторана Merula пройдет девичник Wonder Wine Charity, организованный в пользу подопечных благотворительной инициативы Play and Help. А на нем — распродажа люксовых брендов от «Пиф-Паф Supershop». Можно будет купить вещи Dior, Chanel, Marni, Valentino, Gucci, Givenchy, Prada, Loro Piano по благотворительной стоимости от 1 000 рублей.