Невесомые кроссовки и непродуваемые блейзеры в коллекции Boggi Milano осень-зима 21/22

Среди инновационных новинок бренда рубашки и поло с улучшенными дышащими и антибактериальными свойствами — они быстро сохнут и имеют защиту от ультрафиолетовых лучей, блейзер в стиле велосипедистов, созданный из переработанной эластичной ткани с водоотталкивающими свойствами и флисовой подкладкой, а также невесомые модели кроссовок. Например, кроссовки с подошвой XL EXTRALIGHT, благодаря которой обувь практически ничего не весит, и кроссовки B TECH, созданные из переработанного джерси, с легкой подошвой Vibram EVA LCS.