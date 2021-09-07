Невесомые кроссовки и непродуваемые блейзеры в коллекции Boggi Milano осень-зима 21/22

Для осенне-зимнего сезона бренд создал коллекцию, используя инновационные технологии и материалы: легкие, дышащие и непродуваемые ткани. Кроме того, между мужской одеждой для офиса, прогулок, поездок за город и дома больше нет границ — Boggi Milano пропагандируют гардероб, в котором комфорт и стиль равнозначны.
Среди инновационных новинок бренда рубашки и поло с улучшенными дышащими и антибактериальными свойствами — они быстро сохнут и имеют защиту от ультрафиолетовых лучей, блейзер в стиле велосипедистов, созданный из переработанной эластичной ткани с водоотталкивающими свойствами и флисовой подкладкой, а также невесомые модели кроссовок. Например, кроссовки с подошвой XL EXTRALIGHT, благодаря которой обувь практически ничего не весит, и кроссовки B TECH, созданные из переработанного джерси, с легкой подошвой Vibram EVA LCS.
В цветовую палитру Boggi Milano в этом сезоне вошли оттенки от бежевого до зеленого. И, конечно, классические цвета — черный, серый и знаковый для бренда синий.
Фото: архив пресс-службы
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