Апсайклинг и маслята: петербургская марка «Время перемен» выпустила коллекцию в честь грибного сезона

Все футболки из новой коллекции сшиты в Петербурге из трикотажа российского производства. Для съемок кампейна создательница «Время перемен» Марина Колбакова и ее команда сделали апсайклинг вещей и превратили своих сотрудников-моделей в мицелий грибов (вегетативное тело грибов, состоящее из тонких разветвленных нитей).