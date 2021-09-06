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Апсайклинг и маслята: петербургская марка «Время перемен» выпустила коллекцию в честь грибного сезона

Свою новую коллекцию марка «Время перемен» посвятила грибному сезону и назвала ее соответствующе — «Грибы». В коллекцию вошли футболки с вышитыми съедобными и несъедобными грибами: масленком, белым грибом и мухомором. Также вещи украсили латинские названия грибов.

Все футболки из новой коллекции сшиты в Петербурге из трикотажа российского производства. Для съемок кампейна создательница «Время перемен» Марина Колбакова и ее команда сделали апсайклинг вещей и превратили своих сотрудников-моделей в мицелий грибов (вегетативное тело грибов, состоящее из тонких разветвленных нитей).

Новая коллекция «Время Перемен» представлена в магазине в Новой Голландии и на сайте марки. 

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