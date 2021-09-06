NNedre представили осеннюю коллекцию, вдохновленную природой северного побережья

Самая яркая модель – тренчкот – прямого силуэта оверсайз с двойными отлетными кокетками. Также у NNedre появился свитшот нестандартного для марки дизайна — с молнией, и расширилась линейка аксессуаров, в которой теперь есть панамы, шоперы и сумки-мешки. Несмотря на новые, во много нетипичные для марки решения, вещи коллекции сохранили знаковую для NNedre базовость.