NNedre представили осеннюю коллекцию, вдохновленную природой северного побережья

Петербургский бренд NNedre в новом сезоне решил отойти от привычной сдержанной монохромной палитры — в осенней коллекции преобладают сочетания темно-серых, синих и бежевых оттенков. Лукбук отсняли на побережье Калининградской области, палитра которого и вдохновила дизайнера марки Нелли Недре на цветовые решения.
Самая яркая модель – тренчкот – прямого силуэта оверсайз с двойными отлетными кокетками. Также у NNedre появился свитшот нестандартного для марки дизайна — с молнией, и расширилась линейка аксессуаров, в которой теперь есть панамы, шоперы и сумки-мешки. Несмотря на новые, во много нетипичные для марки решения, вещи коллекции сохранили знаковую для NNedre базовость.
Первая часть осенней коллекции уже представлена во флагманской магазине и на сайте NNedre. Вторая часть, более теплая, в которую войдут парки, появится в продаже в конце сентября.
Текст: Алесандра Чижова
Фото: Анастасия Мигалина/NNedre
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