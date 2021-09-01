Оммаж Пьеро, шерстяные платья и рубашка-гармошка: My812 представили осенне-зимнюю коллекцию

Создательница и дизайнер петербургского бренда My812 Альбина Зуева при работе над осенне-зимней коллекцией обратилась к театрам, их просторным холлам и монументальным архитектурным формам. Как итог: 28 вещей, большая часть которых, конечно, платья.
В коллекцию вошли очень разные платья: шерстяные на запах, трикотажные мини и шелковые длины миди. Струящийся шелк вообще уже стал фирменным материалом My812. Кроме платьев марка представила блузы, брюки, жилеты, шарф, а также акцентные вещи. Например, рубашку в цветочек с объемными плечами, собранную гармошкой на талии, и шелковую блузу молочного цвета — оммаж Пьеро — персонажу французского народного театра.
My812 традиционно уделили особое внимание ручному труду. Вручную сделаны многие вещи: от пальто до рубашки, драпировка которой собрана также вручную. В силуэтах много отсылок к предыдущим коллекциям бренда — так черное шелковое платье миди с поясом повторяет силуэт серого платья из прошлогодней новогодней капсулы, а белое трикотажное с высоким горлом и длинными рукавами напоминает подобное из прошлой осенней коллекции бренда. Кампейн My812 снимали в Венеции.
Фото: архив пресс-службы
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