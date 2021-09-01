Оммаж Пьеро, шерстяные платья и рубашка-гармошка: My812 представили осенне-зимнюю коллекцию

My812 традиционно уделили особое внимание ручному труду. Вручную сделаны многие вещи: от пальто до рубашки, драпировка которой собрана также вручную. В силуэтах много отсылок к предыдущим коллекциям бренда — так черное шелковое платье миди с поясом повторяет силуэт серого платья из прошлогодней новогодней капсулы, а белое трикотажное с высоким горлом и длинными рукавами напоминает подобное из прошлой осенней коллекции бренда. Кампейн My812 снимали в Венеции.