PUMA и скейт-бренд Butter Goods выпустили коллекцию одежды, вдохновленную спортивной рекламой конца 90х и начала 2000-х

В коллаборации есть одни из самых культовых баскетбольных кроссовок 80-х годов — модель Slipstream. Она представлена в черном и белом цветах с зеленой окантовкой. В коллаборацию PUMA x Butter Goods также вошли худи, куртки, футболки и брюки с вельветовой отделкой.