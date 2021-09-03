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PUMA и скейт-бренд Butter Goods выпустили коллекцию одежды, вдохновленную спортивной рекламой конца 90х и начала 2000-х

Puma и скейт-бренд Butter Goods представят коллаборацию, отсылающую к эпохе винтажного спортивного маркетинга. Вся коллекция — про яркость и максимализм, принты и смелые сочетания цветов. Концепция отражена в лукбуке — воссоздан образ скейтбордиста 90-х в мешковатой бело-оранжевой олимпийке, который окружен разными китчевыми предметами. Ностальгические настроения гарантированы.

В коллаборации есть одни из самых культовых баскетбольных кроссовок 80-х годов — модель Slipstream. Она представлена в черном и белом цветах с зеленой окантовкой. В коллаборацию PUMA x Butter Goods также вошли худи, куртки, футболки и брюки с вельветовой отделкой.

Коллекция будет доступна с 4 сентября на официальном сайте PUMA, а также в магазинах PUMA Select, PEAKSTORE, Sneakerhead, Brandshop, Kixbox и LaModa.

Текст: Александра Чижова

Фото: архив пресс-службы

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