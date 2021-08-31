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Back to school: 70 (!) вещей в стиле школьной формы, которые перенесут в ученическое прошлое

Категорически отвергаем прозвеневшие последние звонки и настаиваем: вернуться в школьные времена можно когда захочется. Для этого всего лишь надо соответствующим образом одеться и поймать ученический вайб. С последним мы вам не поможем, а с первым — уже. «Собака.ru» собрала вещи, которые идеально впишутся как в гардероб тех, кто еще учится, так и тех, кто уже закончил не только школу, но и институт.

Пиджаки и жакеты

  • Жакет Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 139 900 руб.

  • Пиджак Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 10 999 руб.

  • Жакет Isabel Marant, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 74 700 руб.

  • Жакет Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 39 900 руб.

  • Блейзер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 4 999 руб.

  • Жакет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 599 руб.

  • Жакет BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 42 000 руб. 

  • Пиджак Paposh, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 62 000 руб.

  • пиджак Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 23 999 руб.

  • Жакет BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 44 500 руб. 

  • Пиджак Paul Smith, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 27 999 руб.

  • Жакет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 11 999 руб.

Юбки

  • Юбка Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 10 999 руб.

  • Юбка Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 90 300 руб.

  • Юбка Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 410 руб.

  • Юбка Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 9 499 руб.

  • Юбка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 999 руб.

  • Юбка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 799 руб.

  • Юбка D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 29 500 руб. 

  • Юбка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.

Брюки

  • Платье Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 304 000 руб.

  • Платье Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 33 000 руб.

  • RED Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 65 000 руб.

  • Платье Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 23 350 руб.

  • Платье Self-Portrait, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 41 000 руб.

  • Платье Emporio Armani, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 18 499 руб.

  • Платье GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 9 900 руб.

  • Платье-пиджак Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 799 руб.

  • Платье Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 11 999 руб.

  • Платье Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 16 499 руб.

  • Сарафан Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 25 999 руб.

Платья

Кардиганы, жилеты, пуловеры

  • Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 999 руб.

  • Кардиган Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 14 499 руб.

  • Жилет The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 96 000 руб.

  • Кардиган SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 14 900 руб.

  • Пуловер Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 27 900 руб.

  • Жилет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 999 руб.

  • Джемпер BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 16 500 руб. 

  • Поло Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 78 400 руб.

  • Жилет SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 10 900 руб.

  • Кардиган United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.

  • Свитер D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 29 500 руб. 

Брюки

  • Брюки Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 81 700 руб.

  • Брюки Khaite., Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 88 200 руб.

  • Брюки Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 999 руб.

  • Брюки BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 000 руб. 

  • Брюки Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 22 900 руб.

  • Брюки D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 34 900 руб. 

  • Брюки Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.

Рубашки и блузы

  • Рубашка SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 900 руб.

  • Рубашка Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 23 999 руб.

  • Рубашка The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 99 200 руб.

  • Рубашка Jil Sander., Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 69 400 руб.

  • Рубашка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 999 руб.

  • Блуза D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 27 900 руб. 

  • Рубашка SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 900 руб.

  • Рубашка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 93 100 руб.

  • Блуза BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 000 руб. 

Лоферы, сапоги, ботильоны

  • Лоферы Homies, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 000 руб.

  • Лоферы Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 11 893 руб.

  • Сапоги Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 66 300 руб.

  • Балетки The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 40 390 руб.

  • Лоферы Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 19 900 руб.

  • Ботильоны Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 17 950 руб.

  • Лоферы Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 52 900 руб.

  • Сапоги Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 83 920 руб.

  • Лоферы Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 299 руб.

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