Back to school: 70 (!) вещей в стиле школьной формы, которые перенесут в ученическое прошлое

Категорически отвергаем прозвеневшие последние звонки и настаиваем: вернуться в школьные времена можно когда захочется. Для этого всего лишь надо соответствующим образом одеться и поймать ученический вайб. С последним мы вам не поможем, а с первым — уже. «Собака.ru» собрала вещи, которые идеально впишутся как в гардероб тех, кто еще учится, так и тех, кто уже закончил не только школу, но и институт.