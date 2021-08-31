Back to school: 70 (!) вещей в стиле школьной формы, которые перенесут в ученическое прошлое

Категорически отвергаем прозвеневшие последние звонки и настаиваем: вернуться в школьные времена можно когда захочется. Для этого всего лишь надо соответствующим образом одеться и поймать ученический вайб. С последним мы вам не поможем, а с первым — уже. «Собака.ru» собрала вещи, которые идеально впишутся как в гардероб тех, кто еще учится, так и тех, кто уже закончил не только школу, но и институт.
Пиджаки и жакеты
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Жакет Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 139 900 руб.
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Пиджак Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 10 999 руб.
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Жакет Isabel Marant, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 74 700 руб.
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Жакет Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 39 900 руб.
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Блейзер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 4 999 руб.
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Жакет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 599 руб.
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Жакет BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 42 000 руб.
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Пиджак Paposh, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 62 000 руб.
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пиджак Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 23 999 руб.
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Жакет BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 44 500 руб.
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Пиджак Paul Smith, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 27 999 руб.
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Жакет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 11 999 руб.
Юбки
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Юбка Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 10 999 руб.
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Юбка Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 90 300 руб.
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Юбка Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 410 руб.
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Юбка Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 9 499 руб.
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Юбка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 999 руб.
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Юбка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 799 руб.
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Юбка D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 29 500 руб.
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Юбка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
Брюки
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Платье Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 304 000 руб.
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Платье Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 33 000 руб.
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RED Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 65 000 руб.
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Платье Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 23 350 руб.
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Платье Self-Portrait, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 41 000 руб.
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Платье Emporio Armani, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 18 499 руб.
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Платье GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 9 900 руб.
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Платье-пиджак Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 799 руб.
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Платье Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 11 999 руб.
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Платье Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 16 499 руб.
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Сарафан Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 25 999 руб.
Платья
Кардиганы, жилеты, пуловеры
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Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 999 руб.
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Кардиган Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 14 499 руб.
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Жилет The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 96 000 руб.
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Кардиган SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 14 900 руб.
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Пуловер Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 27 900 руб.
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Жилет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 999 руб.
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Джемпер BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 16 500 руб.
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Поло Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 78 400 руб.
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Жилет SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 10 900 руб.
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Кардиган United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.
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Свитер D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 29 500 руб.
Брюки
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Брюки Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 81 700 руб.
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Брюки Khaite., Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 88 200 руб.
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Брюки Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 999 руб.
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Брюки BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 000 руб.
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Брюки Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 22 900 руб.
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Брюки D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 34 900 руб.
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Брюки Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.
Рубашки и блузы
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Рубашка SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 900 руб.
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Рубашка Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 23 999 руб.
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Рубашка The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 99 200 руб.
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Рубашка Jil Sander., Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 69 400 руб.
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Рубашка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 999 руб.
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Блуза D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 27 900 руб.
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Рубашка SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 900 руб.
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Рубашка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 93 100 руб.
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Блуза BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 000 руб.
Лоферы, сапоги, ботильоны
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Лоферы Homies, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 000 руб.
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Лоферы Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 11 893 руб.
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Сапоги Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 66 300 руб.
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Балетки The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 40 390 руб.
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Лоферы Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 19 900 руб.
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Ботильоны Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 17 950 руб.
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Лоферы Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 52 900 руб.
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Сапоги Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 83 920 руб.
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Лоферы Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 299 руб.
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