Принты-фрески, символы Венеции и Дженнифер Лопес на показе новой коллекции Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana представили свою новую кутюрную коллекцию Alta Moda из ста вечерних платьев. В коллекцию вошли платья в пол с принтами и вышивками, изображающими фрески, мозаики, виды, достопримечательности и символы Венеции, коктейльные платья, жакеты с объемными плечами, платья из хрусталя и пайеток.