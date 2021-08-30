Принты-фрески, символы Венеции и Дженнифер Лопес на показе новой коллекции Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana представили свою новую кутюрную коллекцию Alta Moda из ста вечерних платьев. В коллекцию вошли платья в пол с принтами и вышивками, изображающими фрески, мозаики, виды, достопримечательности и символы Венеции, коктейльные платья, жакеты с объемными плечами, платья из хрусталя и пайеток.
Показ модного дома прошел в Венеции на площади Сан-Марко. Модели выходили на подиум под музыку Вивальди, среди участниц показа отметились дочери Хайди Клум, Моники Белуччи и Пи Дидди.
Шоу модного дома собрало и немало известных гостей. Венецию посетили Дженнифер Лопес, Хеллен Мирен, Хайди Клум, Doja Cat, Виктория Шелягова и Филипп Киркоров.
Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock
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