Чек-лист: что должно быть в гардеробе школьника?

Шерстяной пиджак и жилет, вдохновленные традиционной формой университетов Лиги плюща, классическое белое поло и платье с трендовым воротничком — разбираемся, из чего состоит актуальный гардероб школьника. Спойлер: делаем акцент на аксессуарах, от которых не откажутся даже миллениалы и бумеры!
Униформа
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Платье Zhanna & Anna, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 500 руб.
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Шерстяное платье Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 900 руб.
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Шерстяной пиджак Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 950 руб.
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Шерстяной жилет Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 150 руб.
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Рубашка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 950 руб.
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Хлопковая блузка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 150 руб.
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Платье Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 350 руб.
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Рубашка Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 600 руб.
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Поло Palm Angels, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 250 руб.
Школьным гардеробом по-прежнему правит она. Образы, вдохновленные традиционной униформой американских закрытых колледжей, есть у Ralph Lauren, Gucci, Burberry и Emporio Armani, а у Il Gufo, Dal Lago и Aletta — аналогичные варианты для учеников начальной школы. Это и пиджаки в сочетании с шерстяными жилетами, и плиссированные юбки, и классические белые блузы, и хлопковые поло, и платья с трендовыми (как среди детей, так и среди взрослых) воротничками. Вдохновиться можно сериалами и фильмами, воспевающими школьную форму. От старой и новой «Сплетницы» до «Бестолковых» с вечно актуальными нарядами героини Алисии Сильверстоун. Еще один вариант вдохновения — гардероб родителей. Например, у Versace есть отдельная коллекция mini me, которая поможет повторить взрослый образ.
Трикотаж и кашемир
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Шерстяной кардиган Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 200 руб.
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Шерстяной пуловер Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 700 руб.
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Шерстяные брюки Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 500 руб.
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Хлопковая рубашка MSGM kids, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 200 руб.
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Брюки Brunello Cucinell, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 750 руб.
Чтобы сформировать повседневную базу, можно обратиться к трикотажным вещам и одежде из кашемира как бренда Brunello Cucinelli. Бонусом к визуально классным моделям — гарантированный ребенку комфорт. Миксовать такие вещи легко — хоть с элементами униформы, хоть с расслабленными джинсами.
Аксессуары
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Бандана Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 40 600 руб.
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Панама Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 14 900 руб.
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Бант PANFIL, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 8 500 руб.
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Брошь FLOWER ME, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 000 руб.
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Серьги Exclaim, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 490 руб.
Если униформа кажется слишком классической, сбавить градус традиционности можно с помощью такого приема, как персонализация. И тут как раз вход идут аксессуары: от банданы до банта или яркой панамы.
Спортивная одежда
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Толстовка Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 56 700 руб.
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Худи Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 200 руб.
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Джоггеры Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 200 руб.
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Футболка Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 830 руб.
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Худе Palm Angels, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 22 900 руб.
Тенденции и поколения меняются, уроки физкультуры остаются. Кроме того, худи и джоггеры уже давно поменяли свой статус со спортивного на повседневный. А тут еще и у брендов MCGM и Palm Angels появились детские коллекции, которые подходят как для физических занятий на открытом воздухе и долгих прогулок. так и для похода в кино.
Сумки и рюкзаки
Пятерки или нет, но носить оценки в чем-то надо. Плюс современные дети не меньше взрослых ценят декоративность и функциональность, оттого и хотят дополнять свой образ соответствующими аксессуарами.
Обувь
К слову о дополнении: тоже самое касается обуви. Балетки, туфли, лоферы, дерби, кеды, ботинки — вариантов масса и каждый поможет ребенку показать свою индивидуальность. Актуальные коллекции обуви для детей ищем у Dolce & Gabbana, Gucci и Pretty Ballerinas, Dsquared2 и Emporio Armani.
Фото: архивы пресс-служб
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