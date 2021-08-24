Чек-лист: что должно быть в гардеробе школьника?

Школьным гардеробом по-прежнему правит она. Образы, вдохновленные традиционной униформой американских закрытых колледжей, есть у Ralph Lauren, Gucci, Burberry и Emporio Armani, а у Il Gufo, Dal Lago и Aletta — аналогичные варианты для учеников начальной школы. Это и пиджаки в сочетании с шерстяными жилетами, и плиссированные юбки, и классические белые блузы, и хлопковые поло, и платья с трендовыми (как среди детей, так и среди взрослых) воротничками. Вдохновиться можно сериалами и фильмами, воспевающими школьную форму. От старой и новой «Сплетницы» до «Бестолковых» с вечно актуальными нарядами героини Алисии Сильверстоун. Еще один вариант вдохновения — гардероб родителей. Например, у Versace есть отдельная коллекция mini me, которая поможет повторить взрослый образ.