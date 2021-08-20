URBANTIGER открывают осенне-зимний сезон новой экологичной коллекцией

Петербургская марка представила новую коллекцию из переработанных материалов: океанического пластика, полиэстера и нейлон. Акцент сделан на универсальность и функциональность вещей и их гармоничное сочетание друг с другом. В коллекции только базовые цвета – черный, бежевый, серый и коричневый.
В коллекцию вошли трикотажные жилеты со спущенным плечом и высоким горлом, трикотажные штаны прямого кроя, несколько видов курток, а также бестселлер марки — крутка Venus из экологичного утеплителя Все вещи демисезонные.
Часть осенне-зимней коллекции URBANTIGER уже в продаже, а верхняя одежда станет доступна до конца сентября.
Текст: Александра Чижова
Фото: архивы пресс-службы
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