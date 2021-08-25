Вот 8 простых правил шопинга в винтажных лавках, секонд-хендах и на ресейл-платформах

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «В своем стиле: гид по осознанному выбору одежды» выпускницы London College of Fashion, байера ЦУМа, ДЛТ и компании Mercury, стилиста Раисы Кичигиной. Почти 400 (!) страниц посвящены вечной теме создания классного гардероба. Автор с внушительным бэкграундом в модной индустрии — больше десяти лет — предлагает системный подход, делится личным опытом, а бонусом дает тестовые и практические задания. «Собака.ru» публикует главу из книги, посвященную правилам шопинга в секонд-хендах и на ресейл-платформах.
Общие правила шопинга в секонд-хендах, винтажных магазинах и ресейл-платформах (и немного практики)
Правило №1. Дополнение, но не основа
Подержанные или винтажные вещи могут стать лишь дополнением гардероба. Если это хороший настоящий винтаж, то это еще и инвестиции, но построить трендовый гардероб только из вещей с вторичного рынка практически невозможно.
Практика
Проведите ревизию гардероба: достаточно ли в нем базовых вещей? Если у вас есть хорошие новые джинсы, футболка и добротная сумка, но бюджет на жакет из виш-листа позволяет вам только масс-маркет, попробуйте поискать его на сайтах перепродажи или в винтажных магазинах. Пиджак от Giorgio Armani или Ralph Lauren можно найти на вторичном рынке за 10 000 рублей, а в новой коллекции Zara он будет стоить 9999 рублей. Быть может, раритетная находка у ресейлера или в винтажном магазине придется вам больше по вкусу, а лук приобретет шарм и уникальность.
Правило № 2. Придирчивость
Выбирайте вещи без нюансов и не впадайте в шопоголизм. Не покупайте вещь только из-за известного логотипа. Попасть в эту ловушку легко, но вы должны трезво оценить, для чего вам странная блуза с необъяснимым принтом, даже если это вещь от Balenciaga по приемлемой цене.
Практика
Покупая одежду у ресейлеров и в винтажном магазине, особенно внимательно осматривайте места подмышек и горловину. Придирайтесь к тканям, принтам. Но если нашли сумочку мечты, а на ручках и краях низа есть несовершенства, вам легко исправят эти изъяны в специальных ателье. Берите!
Правило No 3. Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие
Будьте терпеливы и не торопитесь. Сложно сказать, что для поиска классной вещи требуется только везение, — здесь нужен определенный подход. Чтобы найти идеально подходящую вашему гардеробу вещь, придется активно и постоянно изучать ассортимент. Не ждите, что, впервые попав в ретропространство, вы выйдете оттуда с пакетами, полными удивительно красивых и дешевых находок. Иногда найти в ворохе вещей что-то достойное сложно, а со следующим завозом магазин будет пестрить крутыми новинками. Это своего рода лотерея. Благодаря постоянно разрастающимся ресейл-сервисам сейчас, однако, такой шопинг — одно удовольствие. Стилисты платформ сами готовят красивые подборки и самые вкусные предложения выделяют в отдельный раздел. Так, я однажды купила кардиган от Chanel за 19 000 рублей, в то время как цена подобного в официальном магазине составляла около 200 000. Но я мониторю рынок.
Практика
Создайте список из нескольких платформ ресейлеров, найдите пару винтажных или секонд-хенд-магазинов в удобном районе. Советую также подписаться на рассылки винтажных магазинов и ресейлеров и оставить свой номер телефона консультантам, чтобы оперативно узнавать о новых поступлениях и закрытых распродажах. Анализируйте образы модных блогеров, чтобы быть в курсе трендов и не покупать неактуальное старье.
Правило No 4. Целесообразность
Не соблазняйтесь манящим ценником, если вещь не по размеру, не сочетается с образом жизни или просто не вписывается в ваш стиль. Покупайте только то, что действительно идеально подходит.
Практика
Смотрите на состав, ведь теперь вы знаете об этом все. Не покупайте вещи из синтетики, даже если на них красуется известный логотип. Помните также, что вещь, купленную на вторичном рынке, вернуть нельзя.
Правило No 5. Актуальность
Старайтесь покупать в винтажных магазинах и секонд-хендах вещи из разряда Timeless — то, что давно было актуально и будет актуальным еще долго. Это может быть ставшее классикой маленькое черное платье, жакет или сумка-икона известного бренда. Например, Gucci сейчас снова выпустили знаменитую сумку Jackie. В новой коллекции она стоит около €1200, а в винтажном магазине цена на нее начинается от €150. Если удастся найти экземпляр в хорошем состоянии, выгода очевидна. Сумку-седло от Dior, с которой Кэрри Брэдшоу щеголяла еще в 1990-х, на сайте ресейлеров и в винтажных магазинах можно найти по цене в 10 раз ниже, чем у переизданной версии из последних коллекций.
Правило No 6. Аксессуары
Думайте о деталях вашего образа и, если покупка сумки или жакета не входит в ваши планы, задумайтесь об аксессуарах. Винтажный платок-каре от Schiaparelli, Pierre Cardin и Gucci можно найти в винтажных магазинах по цене примерно от 3000 рублей. Повязали такой на ручку сумки или на шею, накинули на плечи, и вуаля — вы уже причастны к высокому искусству моды. Обратите внимание на очки, браслеты, броши и ремни: они часто продаются за бесценок, хотя носят имя известных домов моды. Найти идеальные солнцезащитные очки очень сложно, но можно, подглядев за тем, как это делали великие. Оправы как у принцессы Дианы, Одри Хепберн, Софи Лорен или Жаклин Кеннеди — копируйте, не стесняйтесь!
Правило No 7. Спонтанность
Для начала составьте список нужных категорий вещей, например «тренч, сумка, джинсовая куртка и очки». Мы уже говорили, что на вторичном рынке довольно сложно работать по схеме «пришел, увидел, победил» и рассчитывать, что вы сразу найдете вещь из списка, не стоит. Но тем не менее однажды, зайдя на сайт в поисках сумки, вы можете обнаружить идеальные очки или джинсовку, которые сейчас, может, и не по сезону, зато уже давно находятся в вашем виш-листе.
Правило No 8. Осведомленность
Как только вы увидели вещь известного бренда по выгодной цене в винтажном магазине или у ресейлера, не поленитесь зайти в интернет и посмотреть не только актуальные коллекции бренда, но и их знаковые вещи-иконы. Вбивайте имя бренда и предмет одежды в поисковик и смотрите, какая у марки история, какие коллекции актуальны сейчас и сколько покупатели отдают за подобную вещь из новой коллекции. Решение о покупке обоснуется само собой. Например, в Лондоне в винтажных магазинчиках рынка на улице Портобелло-роуд, о котором я уже упоминала, тренчи Burberry продаются от 125 до 300 фунтов, и многие из этих моделей бренд выпускает по сей день. Сравниваем с новой коллекцией (цена колеблется от 135 000 до 169 000 рублей) и начинаем подсчет возможной экономии.
Шпаргалка
Что никогда не выйдет из моды?
Кожа. Кожаные куртки, брюки, шорты, легинсы и плащи из натуральной кожи присутствуют в осенне-зимних коллекциях всегда. Чтобы не прогадать с фасоном брюк, юбок и шортов, старайтесь искать на вторичном рынке модели прямого кроя: они считаются классикой и практически никогда не выходят из моды. С куртками нужно быть аккуратнее: прежде чем идти на охоту, погуглите актуальные модели.
Колорблокинг. Прием, который любили и любят все, от Ива Сен-Лорана до принцессы Дианы. Сейчас дизайнеры утверждают, что в палитре сложно найти несочетаемые цвета, а это облегчает жизнь. Если найдете в винтажных магазинах красивые вещи с яркими акцентами, не бойтесь.
Жокейский, или преппи-стиль. Жокейские сапоги и пиджаки в стиле чопорных английских аристократов очень часто встречаются в новых коллекциях таких маститых домов, как Ralph Lauren и Hermès. Весь стиль этих брендов говорит об аристократическом стиле жизни. Если вам удастся найти что-то подобное, это может стать хорошей инвестицией и украсить ваш гардероб, сделав его уникальным.
Клетка, гусиная лапка, елочка. Не могу вспомнить ни одного осенне-зимнего сезона, где в списке трендов не было бы клетки, принта в виде гусиной лапки или елочки. «Принц Уэльский» или классическая клетка — эти пиджаки и пальто будут в тренде веками. Именно такие вещи и стоит искать на вторичном рынке, там бывают настоящие сокровища. И, конечно, читайте составы, это может быть только 100%-ная шерсть или смесовый состав с кашемиром.
Полька-дот, или горошек. Он десятилетиями встречается в летних коллекциях. Не бойтесь покупать его в принтах платков или романтических платьях.
Деним. Уж чем-чем,а денимом хорошие барахолки забиты чаще всего. Если вам встретятся базовые джинсы модели 501, рубашка или куртка от Levi’s — берите не думая.
Жаккардовый бежевый тренч. Burberry или просто в таком же стиле. Еще в 1879 году Томас Бёрберри изобрел влагостойкую жаккардовую ткань, а впоследствии и известный всему миру тренч, напоминающий военную форму. Тренч в бежевых оттен- ках может стать одним из лучших приобретений на винтажном рынке.
Классический твидовый жакет. Это константа моды со времен Коко Шанель. Времена меняются, а спрос на него даже во времена кризисов не падает.
Иллюстрации: архивы пресс-службы
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