Вот 8 простых правил шопинга в винтажных лавках, секонд-хендах и на ресейл-платформах

Общие правила шопинга в секонд-хендах, винтажных магазинах и ресейл-платформах (и немного практики)

Правило №1. Дополнение, но не основа

Подержанные или винтажные вещи могут стать лишь дополнением гардероба. Если это хороший настоящий винтаж, то это еще и инвестиции, но построить трендовый гардероб только из вещей с вторичного рынка практически невозможно.

Практика

Проведите ревизию гардероба: достаточно ли в нем базовых вещей? Если у вас есть хорошие новые джинсы, футболка и добротная сумка, но бюджет на жакет из виш-листа позволяет вам только масс-маркет, попробуйте поискать его на сайтах перепродажи или в винтажных магазинах. Пиджак от Giorgio Armani или Ralph Lauren можно найти на вторичном рынке за 10 000 рублей, а в новой коллекции Zara он будет стоить 9999 рублей. Быть может, раритетная находка у ресейлера или в винтажном магазине придется вам больше по вкусу, а лук приобретет шарм и уникальность.

Правило № 2. Придирчивость

Выбирайте вещи без нюансов и не впадайте в шопоголизм. Не покупайте вещь только из-за известного логотипа. Попасть в эту ловушку легко, но вы должны трезво оценить, для чего вам странная блуза с необъяснимым принтом, даже если это вещь от Balenciaga по приемлемой цене.

Практика

Покупая одежду у ресейлеров и в винтажном магазине, особенно внимательно осматривайте места подмышек и горловину. Придирайтесь к тканям, принтам. Но если нашли сумочку мечты, а на ручках и краях низа есть несовершенства, вам легко исправят эти изъяны в специальных ателье. Берите!

Правило No 3. Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие

Будьте терпеливы и не торопитесь. Сложно сказать, что для поиска классной вещи требуется только везение, — здесь нужен определенный подход. Чтобы найти идеально подходящую вашему гардеробу вещь, придется активно и постоянно изучать ассортимент. Не ждите, что, впервые попав в ретропространство, вы выйдете оттуда с пакетами, полными удивительно красивых и дешевых находок. Иногда найти в ворохе вещей что-то достойное сложно, а со следующим завозом магазин будет пестрить крутыми новинками. Это своего рода лотерея. Благодаря постоянно разрастающимся ресейл-сервисам сейчас, однако, такой шопинг — одно удовольствие. Стилисты платформ сами готовят красивые подборки и самые вкусные предложения выделяют в отдельный раздел. Так, я однажды купила кардиган от Chanel за 19 000 рублей, в то время как цена подобного в официальном магазине составляла около 200 000. Но я мониторю рынок.

Практика

Создайте список из нескольких платформ ресейлеров, найдите пару винтажных или секонд-хенд-магазинов в удобном районе. Советую также подписаться на рассылки винтажных магазинов и ресейлеров и оставить свой номер телефона консультантам, чтобы оперативно узнавать о новых поступлениях и закрытых распродажах. Анализируйте образы модных блогеров, чтобы быть в курсе трендов и не покупать неактуальное старье.