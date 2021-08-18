Посмотрите на спортивную коллекцию Reserved — Athleisure, в которую вошли вещи-трансформеры

Reserved выпустили спортивную капсулу к осенне-зимнему сезону. В нее вошли функциональные, в том числе, водонепроницаемые и непродуваемые вещи, главная ценность которых в мобильности — они занимают мало места и подойдут для путешествий налегке. Коллекция создана по принципу mix-and-match — смешению стилей, который позволяет сочетать все ее элементы.
Reserved Athleisure состоит из классических спортивных костюмов и разнообразной верхней одежды: от курток в стиле колорблок с длинными рукавами до непромокаемых пальто с капюшоном. Также в коллекции есть трикотажные платья, свитшоты, леггинсы, велосипедки и боди. Все вещи устойчивы к изменению погоды, видны в темноте благодаря светоотражающим элементам, а также они многофункциональны. Например, длинный жилет трансформируется в спальный мешок или в рюкзак, а куртку-парку можно использовать как плед. Среди актуальных элементов и деталей круглые вырезы по бокам, накладные карманы, заклепки. В цветовой палитре — яркая фуксия, сиреневый, глубокий фиолетовый, кобальт и стальной зеленый, разбавленные оттенками серого и черного.
Дизайнеры Reserved использовали экоткани, среди которых переработанные полиэстер и полиамид, произведенные из вторичных материалов: ПЭТ-бутыло и рыболовных сетей. Также в коллекции есть вещи из органического хлопка и полностью биоразлагаемого полимерного волокна из возобновляемых ресурсов. Оно производится из 37% кукурузного сахара, а производственный процесс снижает потребление энергии на 30% и выбросы парниковых газов на 63%.
Фото: архивы пресс-службы
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