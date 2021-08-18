Посмотрите на спортивную коллекцию Reserved — Athleisure, в которую вошли вещи-трансформеры

Reserved Athleisure состоит из классических спортивных костюмов и разнообразной верхней одежды: от курток в стиле колорблок с длинными рукавами до непромокаемых пальто с капюшоном. Также в коллекции есть трикотажные платья, свитшоты, леггинсы, велосипедки и боди. Все вещи устойчивы к изменению погоды, видны в темноте благодаря светоотражающим элементам, а также они многофункциональны. Например, длинный жилет трансформируется в спальный мешок или в рюкзак, а куртку-парку можно использовать как плед. Среди актуальных элементов и деталей круглые вырезы по бокам, накладные карманы, заклепки. В цветовой палитре — яркая фуксия, сиреневый, глубокий фиолетовый, кобальт и стальной зеленый, разбавленные оттенками серого и черного.