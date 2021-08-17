Вязаные вещи, объемные рукава и главный цвет 2021 года в осенней коллекции FINN FLARE

Новая коллекция финского бренда состоит сплошь из маст-хэвов года: вязаной одежды, вещей оттенка illuminating, который институт Pantone назвал главным в 2021-ом, силуэтов с объемными рукавами. Осенняя коллекция FINN FLARE призвана напомнить о том, что осень, в первую очередь, — это уют и красота.
Дизайнеры FINN FLARE представили новое прочтение классических форм: от строгих сарафанов с актуальными лацканами, напоминающих о школе, плиссированных юбок и вязаных жилетов до стеганой верхней одежды и драповых пальто. Кроме того, в коллекцию вошли асимметричные модели, трикотаж в полоску, вещи с объемными рукавами, многообразием орнаментов, высоким воротом, пальто лаймового, оранжевого и желтого цветов. Желтый или illuminating («озаряющий») вообще стал одним из главных героев коллекции. Также в цветовой палитре и другие яркие оттенки, например, зеленый, розовый, красный, теплые терракотовый и рутбир, умиротворяющий синий.
Вещи выполнены из разных видов пряжи: «травки» — с длинным ворсом, и кашемира. Для верхней одежды FINN FLARE использовали технологии защиты ткани – ламинацию и влагозащитные пропитки.
Фото: архивы пресс-службы
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