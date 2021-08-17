Вязаные вещи, объемные рукава и главный цвет 2021 года в осенней коллекции FINN FLARE

Дизайнеры FINN FLARE представили новое прочтение классических форм: от строгих сарафанов с актуальными лацканами, напоминающих о школе, плиссированных юбок и вязаных жилетов до стеганой верхней одежды и драповых пальто. Кроме того, в коллекцию вошли асимметричные модели, трикотаж в полоску, вещи с объемными рукавами, многообразием орнаментов, высоким воротом, пальто лаймового, оранжевого и желтого цветов. Желтый или illuminating («озаряющий») вообще стал одним из главных героев коллекции. Также в цветовой палитре и другие яркие оттенки, например, зеленый, розовый, красный, теплые терракотовый и рутбир, умиротворяющий синий.