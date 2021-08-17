Reebok выпустили новую версию кроссовок линейки Club C – Club C Double Geo

К запуску Club C Double Geo бренд Reebok в России представил кампанию «Радость быть любой», героинями которой стали позитивные девушки, принимающие себя такими, какие они есть. Среди героинь модель и блогер Мария Миногарова, скелетонистка Юлия Канакина, профессиональная спортсменка в прошлом и музыкант Алена Алехина, тикток-блогер Чана, а также две покупательницы Reebok — Наталья Коршунова и Алиса Илюшина.