Reebok выпустили новую версию кроссовок линейки Club C – Club C Double Geo

Club C Double Geo сохранили главные отличительные черты оригинальных кроссовок Club C (легенды сникер-культуры) — массивную платформу и геометрический дизайн. Обновились пропорции и акценты, лаконичную эстетику дизайнеры Reebok не тронули. Новая модель есть в шести цветах: ягодном, сиреневом, бежевом, мятном, черном и белом.
К запуску Club C Double Geo бренд Reebok в России представил кампанию «Радость быть любой», героинями которой стали позитивные девушки, принимающие себя такими, какие они есть. Среди героинь модель и блогер Мария Миногарова, скелетонистка Юлия Канакина, профессиональная спортсменка в прошлом и музыкант Алена Алехина, тикток-блогер Чана, а также две покупательницы Reebok — Наталья Коршунова и Алиса Илюшина.
Кроссовки Reebok Club C Double Geo уже в продаже и обойдутся в 8 399 рублей. Кроме того, с 19 августа на сайте Reebok на отдельной странице, посвященной кампании, можно будет выиграть персонализированное украшение из переработанного пластика от марки Recycle Object.
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