20 невозможно ярких (местами кричащих!) рубашек, в которых не получится затеряться в толпе

Стилисты ежегодно и ежесезонно уверяют, что найти идеальную белую рубашку — задача не из легких, мы с уверенностью добавляем, что найти крутую яркую — ничуть не проще. По крайне мере, так было до нашей подборки, в которой собрались модели с безумными принтами, сложными вышивками, ярких цветов, кастомизированные и созданные в коллаборация с художниками. Кто-то скажет: «Дичь и трэш!», мы переубеждать не будем, просто покажем нашу подборку.
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Dior, Невский пр., 113/4, 140 000 руб.
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Кастомная рубашка Manicure Vampire, купить онлайн
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Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 17 150 руб.
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Loewe x Paula's Ibiza, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 150 руб.
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Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 21 900 руб.
Принтов да побольше
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Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 113 000 руб.
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Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 34 200 руб.
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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 350 руб.
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Stella McCartney х Yoshitomo Nara, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 170 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
Вышиты одной цепью
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 90 000 руб.
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Self-Portrait, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 17 800 руб.
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ALRAWASH, SUBBOTA, ул. Караванная, 14а, 16 500 руб.
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Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 27 900 руб.
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YANA BESFAMILNAYA, SUBBOTA, ул. Караванная, 14а, 16 500 руб.
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WANNA A. с кастомной вышивкой, онлайн-магазин, 26 000 руб.
Молодо-зелено
Мал элемент да дорог
Только без рук
Фото: архивы пресс-служб
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