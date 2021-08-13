20 невозможно ярких (местами кричащих!) рубашек, в которых не получится затеряться в толпе

Стилисты ежегодно и ежесезонно уверяют, что найти идеальную белую рубашку — задача не из легких, мы с уверенностью добавляем, что найти крутую яркую — ничуть не проще. По крайне мере, так было до нашей подборки, в которой собрались модели с безумными принтами, сложными вышивками, ярких цветов, кастомизированные и созданные в коллаборация с художниками. Кто-то скажет: «Дичь и трэш!», мы переубеждать не будем, просто покажем нашу подборку.