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20 невозможно ярких (местами кричащих!) рубашек, в которых не получится затеряться в толпе

Стилисты ежегодно и ежесезонно уверяют, что найти идеальную белую рубашку — задача не из легких, мы с уверенностью добавляем, что найти крутую яркую — ничуть не проще. По крайне мере, так было до нашей подборки, в которой собрались модели с безумными принтами, сложными вышивками, ярких цветов, кастомизированные и созданные в коллаборация с художниками. Кто-то скажет: «Дичь и трэш!», мы переубеждать не будем, просто покажем нашу подборку.

  • Dior, Невский пр., 113/4, 140 000 руб.

  • Кастомная рубашка Manicure Vampire, купить онлайн

  • Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 17 150 руб.

  • Loewe x Paula's Ibiza, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 150 руб.

  • Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 21 900 руб.

Принтов да побольше 

  • Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 113 000 руб.

  • Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 34 200 руб.

  • Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 350 руб.

  • Stella McCartney х Yoshitomo Nara, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 170 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб. 

Вышиты одной цепью

  • Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 90 000 руб.

  • Self-Portrait, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 17 800 руб.

  • ALRAWASH, SUBBOTA, ул. Караванная, 14а, 16 500 руб.

  • Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 27 900 руб.

  • YANA BESFAMILNAYA, SUBBOTA, ул. Караванная, 14а, 16 500 руб.

  • WANNA A. с кастомной вышивкой, онлайн-магазин, 26 000 руб.

Молодо-зелено

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 122 000 руб.

  • Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 13 950 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.

Мал элемент да дорог

  • Novaya x художник Dusto, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 7 000 руб.

  • Simonetta Ravizza, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 99 800 руб.

Только без рук

  • Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 71 000 руб.

  • Marni, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 8 000 руб.

Фото: архивы пресс-служб

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