St.Friday Socks и фонд «Антон тут рядом» выпустили новую совместную коллекцию

Первая коллаборация St.Friday Socks и фонда «Антон тут рядом» вышла два года назад. Ее героями, как и героями новой коллекции, стали необычные животные, живущие в фантазиях. Дизайн каждой каждой модели носков разработали студенты фонда, художники с расстройствами аутистического спектра. В лукбуке снялись также студенты и сотрудника «Антона».
Всего в коллекции пять моделей, украшенных изображениями кота средних лет, леопарда-хулигана, бессовестных петербургских псов, лягушки инакомыслия и тигра повышенной богатости (как окрестили животных создатели). Часть средств от продажи коллекции (как новой, так и предыдущей, которую также еще можно купить) перечисляется в фонд «Антон тут рядом».
Носки St.Friday Socks х «Антон тут рядом» обойдутся в 429 рублей и уже доступны на сайте бренда. Скоро они появится и в интернет-магазине «Антон тут рядом».
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