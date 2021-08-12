St.Friday Socks и фонд «Антон тут рядом» выпустили новую совместную коллекцию

Всего в коллекции пять моделей, украшенных изображениями кота средних лет, леопарда-хулигана, бессовестных петербургских псов, лягушки инакомыслия и тигра повышенной богатости (как окрестили животных создатели). Часть средств от продажи коллекции (как новой, так и предыдущей, которую также еще можно купить) перечисляется в фонд «Антон тут рядом».