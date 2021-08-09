Claudie Pierlot показали свою новую (очень сочную!) коллекцию

Героиня «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу сравнивала мужчин с носками, а Claudie Pierlot решили сравнить свою новую коллекцию одежды, аксессуаров и обуви с урожаем спелых фруктов и овощей. По крайне мере, глаза действительно разбегаются, прямо как на Василеостровском рынке. Кроссовки манят, как кусочки арбуза, ботинки хороши не меньше, чем спелые яблоки, дождевик столь же полезен, сколько капустные листья, а сочность кросс-боди сумки сравнима разве что с сочностью отборных томатов.