В коллекции сезона осень-зима 2021 Sandro объединили буржуазность и стиль 70-ых

Sandro в новом сезоне выступают за гардероб кочевников, сочетая разные стили, материалы, настроения и эпохи. Не стоит зацикливаться на чем-то одном, лучше соединить, например, визуальные коды французской буржуазии и элементы гардероба путешественника из 70-ых. Микс рождает возможности для экспериментов, поэтому в коллекции Sandro осень-зима 2021 есть и твидовые жакеты, и вельветовые брюки, и вещи из кашемира, и кружевные воротники на блузах, и платья, и шарфы, будто доставшиеся от бабушки, и объемные пальто словно с мужского плеча, и массивные ботинки. Вдохновение ищем в образах легендарного Джими Хендрикса, колесящего по миру.