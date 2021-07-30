Сегодня в Петербурге пройдет гаражная распродажа «Круговорот шмота»

Гаражная распродажа «Круговорот шмота» состоится сегодня в ресторане «Ку-ку Vegan Bistro». Проводят ее организаторы городских свопов сообщество «Гопсвоп» и креатор Дмитрий Чернин. На гараж-сейле можно будет купить винтажные и кастомные вещи, а также базовую и брендовую одежду. Среди участников — художники, стилисты, создатели винтажных магазинов. 5% от каждой продажи уйдут движению «Раздельный сбор».
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Фото: Shutterstock
«Ку-ку Vegan Bistro», Лиговский пр., 50, корпус 4
18:00-22:00
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