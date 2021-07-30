18+
  • Мода
  • Вещи

Сегодня в Петербурге пройдет гаражная распродажа «Круговорот шмота»

Гаражная распродажа «Круговорот шмота» состоится сегодня в ресторане «Ку-ку Vegan Bistro». Проводят ее организаторы городских свопов сообщество «Гопсвоп» и креатор Дмитрий Чернин. На гараж-сейле можно будет купить винтажные и кастомные вещи, а также базовую и брендовую одежду. Среди участников — художники, стилисты, создатели винтажных магазинов. 5% от каждой продажи уйдут движению «Раздельный сбор».

  • Фото: Shutterstock

«Ку-ку Vegan Bistro», Лиговский пр., 50, корпус 4

18:00-22:00

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты