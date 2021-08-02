Сумка Bottega Veneta, сникеры Geox, свитер Gerard Darel и еще 8 вещей-фаворитов сезона

Директор отдела моды Ксения Гощицкая выбирает it-bags и присматривает хиты нового сезона.
Сумка Loewe
Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон посвятил сезон осень-зима культовому американскому художнику и писателю Джо Брэйнарду, умершему от СПИДа в 1990-х. Афористичные цитаты из его автобиографии «Я помню» дизайнер напечатал на шоперах, кошельках, кардхолдерах и тоутах, а знаковые образы из коллажей и реди-мейдов художника — анютины глазки, бабочки, нежные акварельные зарисовки — на шарфах, рубашках и сумке Prism. Умножать арт на фэшн стало любимым приемом Андерсона — коллекцию он показал в формате книги: роскошно изданная Show in a Book, где помимо луков напечатаны работы Брэйнарда, — теперь предмет коллекционирования.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Новинки в «Кенгуру»
Байеры салонов «Кенгуру» составляют луки на все случаи школьной жизни. К Первому сентября подбираем нарядные платья c плиссе от Emporio Armani и минимал Chloe, а костюмы для мальчиков ищем в коллекциях британца-классика Paul Smith. С понедельника по пятницу выбираем сasual: клетку, кардиганы и осенние бушлаты Aletta. К экскурсиям в Пушкинский лицей и Царское Село готовим экземпляры расслабленных силуэтов и кашемир от Dan Maralex. Финализируем образы лоферами, оксфордами и балетками, не забывая про портфели, потому что главный слоган этого сезона: «Учиться, учиться и еще раз учиться!»
Сумка Bottega Veneta
В форме осеннего суперхита Bottega Veneta — сумки Mount — дизайнер Дэниел Ли обыграл название бренда: теперь V — это Veneta. Носить новинку можно двумя способами — на златой цепи или на широком кожаном ремне.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Шорты Maje
Шорты давно перестали быть предметом летнего гардероба, и идеальный осенний лук от Maje — это клетчатый темно-зеленый твид на высокой талии. Такие шорты будем миксовать с казаками, шелковой блузой и обязательной жилеткой из мягкой шерсти.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1,
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Комбинезон Claudie Pierlot
Комбинезон кирпичного цвета Claudie Pierlot сделан будто по лекалам конструктивиста Родченко: четкие линии, большие карманы и четкий силуэт. Носить такой с футболкой — универсально, с белой рубашкой — нарядно.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Сникеры Geox
Бэк ту 2000-е! Сникеры из новой коллекции Geox отдают дань кодам нулевых — глиттеру, карамельным цветам и даже рейверской платформе. За наши дни отвечают патентованные технологии — в этой паре вы могли бы бежать марафон, но мы советуем танцевать.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Boggi Milano
Больше никаких рубашек и брюк в плюс тридцать два: дизайнеры Boggi Milano придумали универсальную коллекцию City to Beach. Ее концепт — лаконичные футболки и длинные шорты базовых цветов — белого, черного, бежевого, которые будут уместны и в офисе без строгого дресс-кода, и на пляже. Но это не все: инновационные материалы моментально сохнут, дают телу дышать и содержат УФ-фильтры.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Платье Sandro
В искусном принте шелкового платья Sandro нам видятся узоры венской школы модерна — такое сочетание медового, коричневого и золотого мог бы написать Густав Климт.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Купальники Rodasoleil
Умные купальники от Rodasoleil — это сенсационный локальный бренд: загар (высокотехнологичная ткань!) — и никаких белых полос на теле, будто вы принимали солнечные ванны в Комарово в костюме Афродиты, а не в боди с рукавами. Эти купальники прозрачны для солнца, но не для взглядов — надевайте их с велосипедками или под пиджак, у них классные принты.
Rodasoleil, Моховая ул., 27–29
Свитер Gerard Darel
Самая пушистая тенденция нового сезона? Возвращение мохера! Свитер Gerard Darel бескомпромиссно розового цвета — выбирайте оверсайз и носите с узкими брюками или поверх бежевых платьев-сорочек.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1
Сумка The Row
Минималистичная черная-пречерная it-bag Half Moon сестер Олсен из The Row — лучшая альтернатива сумкам-багетам.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Фото: архивы пресс-служб
Визуал: Татьяна Стяжкина
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