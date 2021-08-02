Сумка Bottega Veneta, сникеры Geox, свитер Gerard Darel и еще 8 вещей-фаворитов сезона

Байеры салонов «Кенгуру» составляют луки на все случаи школьной жизни. К Первому сентября подбираем нарядные платья c плиссе от Emporio Armani и минимал Chloe, а костюмы для мальчиков ищем в коллекциях британца-классика Paul Smith. С понедельника по пятницу выбираем сasual: клетку, кардиганы и осенние бушлаты Aletta. К экскурсиям в Пушкинский лицей и Царское Село готовим экземпляры расслабленных силуэтов и кашемир от Dan Maralex. Финализируем образы лоферами, оксфордами и балетками, не забывая про портфели, потому что главный слоган этого сезона: «Учиться, учиться и еще раз учиться!»

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