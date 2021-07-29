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12 пластиковых колец: от украшения Barbie до аксессуара из переработанных материалов

Пластиковые кольца, которые числятся в списке трендов, действительно хороши. Убежденность в том, что такие украшения бывают только очень яркими, объемными и дикими (что само собой, конечно), — миф. Сдержанные кольца из пластика могут покорить даже убежденных минималистов, а те, что созданы из переработанного материала, и экоактивистов. Мы собрали все возможные варианты: от кольца Barbie до аксессуара для последователей Ле Корбюзье и адептов recycle.

  • Lili Archive, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 600 руб.

  • Recycle Object, купить онлайн, 1 200 руб.

  • Herald Percy, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 500 руб.

  • Recycle Object, купить онлайн, 1 400 руб.

  • Lili Archive, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 700 руб.

  • Herald Percy, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 800 руб.

  • Hiaynderfyt, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 190 руб.

  • Hiaynderfyt, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 080 руб.

  • Before Swine, 8store, ул. Казанская, 8-10, одно — 800 руб.

  • Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 20 950 руб.

  • Luch Design, купить онлайн, 1 100 руб.

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 800 руб.

Визуал: Татьяна Стяжкина

Фото: архивы пресс-служб, Pexels

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