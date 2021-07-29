12 пластиковых колец: от украшения Barbie до аксессуара из переработанных материалов

Пластиковые кольца, которые числятся в списке трендов, действительно хороши. Убежденность в том, что такие украшения бывают только очень яркими, объемными и дикими (что само собой, конечно), — миф. Сдержанные кольца из пластика могут покорить даже убежденных минималистов, а те, что созданы из переработанного материала, и экоактивистов. Мы собрали все возможные варианты: от кольца Barbie до аксессуара для последователей Ле Корбюзье и адептов recycle.