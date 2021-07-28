Испанский ювелирный дом TOUS представил новый аксессуар — кредитницу Pop

TOUS выпустили универсальный аксессуар — минималистичную кредитницу из искусственной кожи, которая получила название Pop. Ее также можно использовать в качестве кошелька или микро-сумки, если не нужно и не хочется брать с собой ничего лишнего. В кредитнице три плоских отделения для карточек, один карман на молнии и длинный регулируемый ремень, украшенный миниатюрной подвеской в виде медвежонка TOUS. Аксессуар представлен в двух цветах: бежевом и светло-сиреневом.