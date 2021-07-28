Дизайнер из Нью-Йорка Хана Тадзима создала осенне-зимнюю коллекцию для Uniqlo

Завтра в продаже появится новая коллекция японского бренда — HANA TAJIMA FOR UNIQLO. Над ней работала дизайнер из Нью-Йорка британского происхождения Хана Тадзима. Коллекция стала отражением культурного разнообразия всего мира, отраженного через дизайн, и выполнена в знаковой для Uniqlo концепции LifeWear («Одежда для жизни»).
Одежда HANA TAJIMA FOR UNIQLO гарантирует правильную посадку и комфорт, а также способна приспосабливаться к изменениям тела в зависимости от жизненной ситуации. Цветовая палитра состоит из натуральных оттенков каменных и минеральных пород, дерева. Отдельные вещи украшены принтами, вдохновленными скульптурой и традиционными ткацкими техниками.
В Петербурге коллекция HANA TAJIMA FOR UNIQLO будет представлена в магазине бренда в ТРЦ «Галерея», также приобрести вещи можно на сайте Uniqlo.
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