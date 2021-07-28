NNedre сняли лукбук новой летней коллекции в Карелии (и он очень красивый!)

Петербургский бренд NNedre показал лукбук своей новой летней коллекции. Съемка проходила на берегу лесного озера в Карелии. Ее автор — фотограф Мадина Муртазина — сделала снимки прямо во время ретрита. Участники — люди из разных стран, кторые через арт-практики и внимательное наблюдение изучали себя и мир, занимались йогой, медитировали.