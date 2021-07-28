NNedre сняли лукбук новой летней коллекции в Карелии (и он очень красивый!)

Петербургский бренд NNedre показал лукбук своей новой летней коллекции. Съемка проходила на берегу лесного озера в Карелии. Ее автор — фотограф Мадина Муртазина — сделала снимки прямо во время ретрита. Участники — люди из разных стран, кторые через арт-практики и внимательное наблюдение изучали себя и мир, занимались йогой, медитировали.
Новая коллекция NNedre создана из натуральных тканей природных оттенков. В нее вошли свободные рубашки с круглым воротом, футболки, шорты, брюки, платья-сарафаны и сумки-шоперы с названием бренда. Вещи из коллекции появятся в магазине и на сайте NNedre уже завтра.
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