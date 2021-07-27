В Петербурге заработал смарт-сервис для сдачи ненужных вещей. За каждую вещь можно получить баллы и потратить их

Оценивает сданные вещи команда секонд-хэндов «Лепта» по таким критериям, как состояние и актуальность. Проект принимает одежду, обувь, аксессуары, бижутерию, посуду, текстиль, предметы декора и интерьера, детские товары, мебель и предметы домашнего обихода, включая технику в рабочем состоянии. Это могут быть брендовые, винтажные, люксовые, а также вещи из масс-маркета. За куртку можно получить от 600 до 5 000 баллов (баллы = рубли), за натуральную дубленку — до 20 000 баллов, за джинсы — от 750 до 2 500 баллов, за платье — от 500 до 20 000 баллов.