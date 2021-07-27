Творческое объединение DOPECLVBWORLD выпустило дроп с кольцами из серебра и панамами

DOPECLVBWORLD — это творческое объединение, созданное музыкантом i61, которое сейчас базируется в Петербурге. Участники ТО выпустили новый дроп, в который вошли кольца из серебра, сумки-шопперы из канваса, футболки и панами со значками на которых изображены детали картин i61.
Дроп сочетает стиль ар-деко и новый сказочный реализм. Так тонкие линии украшений подчеркивают принадлежность к недостижимому, «ангельскому» миру, а вторая часть коллекции переносит в мир земной.
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