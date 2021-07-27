Творческое объединение DOPECLVBWORLD выпустило дроп с кольцами из серебра и панамами

DOPECLVBWORLD — это творческое объединение, созданное музыкантом i61, которое сейчас базируется в Петербурге. Участники ТО выпустили новый дроп, в который вошли кольца из серебра, сумки-шопперы из канваса, футболки и панами со значками на которых изображены детали картин i61.