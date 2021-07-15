Каблуки, узкие брюки и богемные блузы: Saint Laurent представили новую мужскую коллекцию

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло показал новую мужскую коллекцию модного дома. К традиционным для Ваккарелло брюкам скинни на этот раз добавились также узкие брюки клеш, мини-шорты, жилеты, накидки и феминные богемные блузы с глубоким вырезом на груди. Главные материалы — бархат, шелк и кружево.
В цветовой палитре новой коллекции бренда появились оттенки, помимо фирменных черного и белого. Это фиолетовый, оранжевый, синий, а также принты — цветочный и пейсли. Образы моделей дополнили обувь с острыми носами, ботильоны на высоких каблуках и казаки. Шоу Saint Laurent прошло в Венеции.
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