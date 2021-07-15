Каблуки, узкие брюки и богемные блузы: Saint Laurent представили новую мужскую коллекцию

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло показал новую мужскую коллекцию модного дома. К традиционным для Ваккарелло брюкам скинни на этот раз добавились также узкие брюки клеш, мини-шорты, жилеты, накидки и феминные богемные блузы с глубоким вырезом на груди. Главные материалы — бархат, шелк и кружево.