В «Мегаоптике» началась летняя распродажа солнцезащитных очков и оправ Prada, Chloe, Fendi, Dolce&Gabbana и других брендов

В «Мегаоптике», флагманском салоне сети «Счастливый взгляд», на Лиговском, 52 началась летняя распродажа. Скидки 30% и 50% действуют на оправы и солнцезащитные очки Fendi, Chloe, Max Mara, Prada, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Liu Jo и многих других брендов.
Например, модель солнцезащитных очков от Tom Ford каплевидной формы с позолоченной оправой, кожаными вставками и фотохромными со скидкой обойдется в 33499 рублей.
Позолоченная оправа ювелирного бренда Bvlgari из коллекции Serpenti, декорированная цветной эмалью, стоит на 50% дешевле – 24999 рублей. Для ценителей всего творчески необычного «Мегаоптика» предлагает обратить внимание на модель от Dior с широким заушником, зеркальными золотыми линзами в прозрачной пластиковой оправе, которая на распродаже стоит 9999 рублей.
Лиговский пр., 52
(812) 317-0004
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