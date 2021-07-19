В «Мегаоптике» началась летняя распродажа солнцезащитных очков и оправ Prada, Chloe, Fendi, Dolce&Gabbana и других брендов

В «Мегаоптике», флагманском салоне сети «Счастливый взгляд», на Лиговском, 52 началась летняя распродажа. Скидки 30% и 50% действуют на оправы и солнцезащитные очки Fendi, Chloe, Max Mara, Prada, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Liu Jo и многих других брендов.

Например, модель солнцезащитных очков от Tom Ford каплевидной формы с позолоченной оправой, кожаными вставками и фотохромными со скидкой обойдется в 33499 рублей.