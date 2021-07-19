18+
  • Мода
  • Вещи

В «Мегаоптике» началась летняя распродажа солнцезащитных очков и оправ Prada, Chloe, Fendi, Dolce&Gabbana и других брендов

В «Мегаоптике», флагманском салоне сети «Счастливый взгляд», на Лиговском, 52 началась летняя распродажа. Скидки 30% и 50% действуют на оправы и солнцезащитные очки Fendi, Chloe, Max Mara, Prada, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Liu Jo и многих других брендов. 

Например, модель солнцезащитных очков от Tom Ford каплевидной формы с позолоченной оправой, кожаными вставками и фотохромными со скидкой обойдется в 33499 рублей.

  • Оправа Moschino, 7999 рублей (вместо 15999 рублей)

  • Оправа Prada, 7499 рублей (вместо 14999 рублей)

  • Солнцезащитные очки Tom Ford, 33499 рублей (вместо 66999 рублей)

Позолоченная оправа ювелирного бренда Bvlgari из коллекции Serpenti, декорированная цветной эмалью, стоит на 50% дешевле – 24999 рублей. Для ценителей всего творчески необычного «Мегаоптика» предлагает обратить внимание на модель от Dior с широким заушником, зеркальными золотыми линзами в прозрачной пластиковой оправе, которая на распродаже стоит 9999 рублей.

 @megaoptika_spb

Лиговский пр., 52

(812) 317-0004

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты