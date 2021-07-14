На авось! 13 плетеных сумок-авосек: от люксовых до бюджетных

Самой универсальной летней сумкой смело нарекаем авоську! Она одинаково уместна (а главное — удобна) как в офисе, так и на пикнике, а еще во время похода за свежими овощами или бутылочкой чего-нибудь прохладительного. Никак не нарадуемся, что аксессуар наших бабушек прочно обосновался в современном гардеробе, поэтому собрали больше десятка вариантов. И тут уже ничего на авось, только реально крутые модели.
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Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 200 000 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 418 000 руб.
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 90 000 руб.
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Ribbonbon, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 500 руб.
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 34 860 руб.
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Chanel, Невский пр., 152
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Miu Miu, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 105 000 руб.
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 125 000 руб.
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M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 10 000 руб.
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Yuzefi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 950 руб.
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Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 5 100 руб.
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Ganni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 950 руб.
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Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 4 140 руб.
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