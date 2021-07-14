На авось! 13 плетеных сумок-авосек: от люксовых до бюджетных

Самой универсальной летней сумкой смело нарекаем авоську! Она одинаково уместна (а главное — удобна) как в офисе, так и на пикнике, а еще во время похода за свежими овощами или бутылочкой чего-нибудь прохладительного. Никак не нарадуемся, что аксессуар наших бабушек прочно обосновался в современном гардеробе, поэтому собрали больше десятка вариантов. И тут уже ничего на авось, только реально крутые модели.