Reebok создали кроссовки для занятий спортом на улице и тренировок на природе

Пандемия и все изменения с ней связанные научили нас тому, что рассчитывать на спортзал можно не всегда. За последние полтора года мы поняли, как продуктивно тренироваться на улицах, природе, в парках и скверах. Именно для таких условий и предназначены новые кроссовки Reebok Nano X1 Adventure, в которых можно заниматься спортом хоть в походе.