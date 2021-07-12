Reebok создали кроссовки для занятий спортом на улице и тренировок на природе

Пандемия и все изменения с ней связанные научили нас тому, что рассчитывать на спортзал можно не всегда. За последние полтора года мы поняли, как продуктивно тренироваться на улицах, природе, в парках и скверах. Именно для таких условий и предназначены новые кроссовки Reebok Nano X1 Adventure, в которых можно заниматься спортом хоть в походе.
Nano X1 Adventure представляют собой обновленную версию фирменной модели бренда для фитнеса — Nano. К ее дизайну добавились особенности, позволяющие тренироваться в любых условиях. Среди них обновленный протектор с выступами для максимального сцепления с поверхностями разного типа, система фиксации шнуровки для быстрой регулировки и надежной посадки, круглые шнурки в стиле обуви для треккинга, вставка Speed Chasis в задней части подошвы для повышенной устойчивости, улучшенная амортизация в передней части стопы и даже подкладка с антибактериальной обработкой. Верх кроссовок выполнен из эластичного материала, который отвечает за дополнительную защиту от влаги и улучшает воздухопроницаемость.
Лукбук новой модели Reebok сняли в Сулакском каньоне в Дагестане. Съемка отлично иллюстрирует, что делать утреннюю зарядку на берегу реки не только приятно, но и комфортно. Кроссовки поступят в продажу 13 июля, их стоимость — 10 999 рублей.
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