У марки «Верфь» и Русского музея вышла коллаборация, посвященная Малевичу

Петербургская марка аксессуаров из кожи «Верфь» продолжает подчеркивать свою географическую принадлежность — на этот раз коллаборацией с Русским музеем. Фэшн и арт объединились и создали лимитированную коллекцию, посвященную Казимиру Малевичу, который прожил в Петербурге последние годы своей жизни и повлиял на становление ленинградских художников. В коллаборацию вошли сумки, клатчи, рюкзаки, портмоне с изображением картины Малевича «Супрематизм» 1915 года.