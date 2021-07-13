Бутик Golden Line объявил о начале сезонных скидок на летние коллекции

Бутик Golden Line традиционно считает июль самым выгодным месяцем для покупок и начинает сезонную распродажу всех летних коллекций со скидкой в 30%.
Сменить базовые предметы гардероба на летящие, почти невесомые хлопковые платья и льняные брючные костюмы от бренда P.A.R.O.S.H. в стиле нарядов легендарной героини Джулии Робертс из «Красотки» или добавить красок ярким жакетом, струящимся платьем от красочного бренда ESSENTIEL можно уже сейчас.
Будничную сдержанность Golden Line предлагает выгодно сменить на трендовые заигрывания с летящими силуэтами, драпировками и кружевом в самых разных оттенках: от нежно-пастельных до ярких и насыщенных. Сезонная скидка в 30 % распространяется на все коллекции бутика.
Большой пр. П.С., 49
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