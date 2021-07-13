Бутик Golden Line объявил о начале сезонных скидок на летние коллекции

Бутик Golden Line традиционно считает июль самым выгодным месяцем для покупок и начинает сезонную распродажу всех летних коллекций со скидкой в 30%.

Сменить базовые предметы гардероба на летящие, почти невесомые хлопковые платья и льняные брючные костюмы от бренда P.A.R.O.S.H. в стиле нарядов легендарной героини Джулии Робертс из «Красотки» или добавить красок ярким жакетом, струящимся платьем от красочного бренда ESSENTIEL можно уже сейчас.