Вышивка, многослойные юбки и платье невесты на актрисе Маргарет Куэлли — посмотрите коллекцию Chanel Couture

Креативный директор модного дома Chanel Виржини Виар провела показ кутюрной коллекции осень-зима 2021/22 в парижском музее Гальера. На подиум вышли модели в многослойных пышных юбках, твидовых жакетах и пальто, брючных костюмах и вещах, украшенных текстильными розами, цветочным принтом и вышивкой.
Закрыла шоу Chanel подруга модного дома — актриса и модель Маргарет Куэлли — в платье невесты. Образ дополнила шляпка с бантом и вуалью, а также классический букет невесты. Видео показа появится на канале Chanel в 16:00 по московскому времени.
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