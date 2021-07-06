Вышивка, многослойные юбки и платье невесты на актрисе Маргарет Куэлли — посмотрите коллекцию Chanel Couture

Закрыла шоу Chanel подруга модного дома — актриса и модель Маргарет Куэлли — в платье невесты. Образ дополнила шляпка с бантом и вуалью, а также классический букет невесты. Видео показа появится на канале Chanel в 16:00 по московскому времени.