Лен и эковискоза: FiNN FLARE создали капсульную коллекцию из натуральных материалов

Финский бренд обратился к язычеству и посвятил свою новую капсулу празднику Ивана Купалы, или Юханнусу — так праздник называется в Финляндии. Отмечать его принято на природе, именно поэтому в коллекции только свободные силуэты, натуральные ткани и цвета.
В коллекцию вошли платья, комбинезоны, юбки, блузки из натурального дышащего, плотного льна, хлопка, смесовых материалов, эковискозы Ecovera и рами. Вискозные волокна Ecovera сделаны из экологически чистой древесины и целлюлозы и сертифицированы Ecolabel EC. Ткань рами, в свою очередь, создана из китайской крапивы. Материал впитывает влагу, хорошо сохраняет цвет и обладает антистатическими свойствами.
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