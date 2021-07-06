Лен и эковискоза: FiNN FLARE создали капсульную коллекцию из натуральных материалов

Финский бренд обратился к язычеству и посвятил свою новую капсулу празднику Ивана Купалы, или Юханнусу — так праздник называется в Финляндии. Отмечать его принято на природе, именно поэтому в коллекции только свободные силуэты, натуральные ткани и цвета.