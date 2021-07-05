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Асимметричные юбки, цветочный принт и объемные рукава в кутюрной коллекции Dior

Неделю высокой моды в Париже продолжил показ Dior, который прошел в музее Родена. Креативный директор женской линии Мария Грация Кьюри показала полупрозрачные платья в пол, юбки, кейпы, пальто, кепки с черно-белыми узорами: от гусиной лапки до мелкой клетки, асимметричные юбки, брючные костюмы с жакетами с объемными рукавами, пальто, а также вещи с цветочным принтом.

Мария Грация традиционно привлекла к работе над сет-дизайном художницу, на этот раз — француженку Еву Жоспин. Специально для показа Dior она создала огромную вышивку, украсившую стену зала, в котором проходило шоу.

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