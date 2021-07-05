Асимметричные юбки, цветочный принт и объемные рукава в кутюрной коллекции Dior

Неделю высокой моды в Париже продолжил показ Dior, который прошел в музее Родена. Креативный директор женской линии Мария Грация Кьюри показала полупрозрачные платья в пол, юбки, кейпы, пальто, кепки с черно-белыми узорами: от гусиной лапки до мелкой клетки, асимметричные юбки, брючные костюмы с жакетами с объемными рукавами, пальто, а также вещи с цветочным принтом.