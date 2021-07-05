Ulyana Sergeenko показали кутюрную коллекцию в формате фильма — его сняла Рената Литвинова

Бренд Ulyana Sergeenko в качестве презентации новой коллекции представил художественный фильм, режиссером которого стала Рената Литвинова. Главную и единственную роль в нем сыграла супермодель Наталья Водянова. Важно, что эта коллекция стала для модного дома первой в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды в Париже.
В Ulyana Sergeenko Haute Couture сезона осень-зима 2021/2022 вошли корсетные платья и корсеты отдельно, мини-шорты, пальто и укороченные кожаные куртки, украшенные перфорацией, жакеты с объемными плечами, шляпы и балаклавы. Традиционно Ульяна Сергиенко обратилась к народным промыслам — так при создании коллекции использовались хрусталь из Гуся Хрустального и елецкие кружева.
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