Ulyana Sergeenko показали кутюрную коллекцию в формате фильма — его сняла Рената Литвинова

Бренд Ulyana Sergeenko в качестве презентации новой коллекции представил художественный фильм, режиссером которого стала Рената Литвинова. Главную и единственную роль в нем сыграла супермодель Наталья Водянова. Важно, что эта коллекция стала для модного дома первой в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды в Париже.