Эклектика, стопроцентный хлопок и ручная вязка: марка Novaya в новой коллекции размышляет о свободе

Марка Novaya выпустила лимитированную унисекс коллекцию-размышление о духовной свободе — Anarchy Artistic Serie. Свобода и уход от канонов здесь выражены в многообразии техник и приемов, использованных при создании вещей, — графики, вышивки, печати, ручной вязки, живописи и ручного окрашивания. Почти все вещи созданы из стопроцентного хлопка.
В работе над коллекцией принял участие художник Андрей Малых, его работы украсили худи, футболки и лонгслив, принт для которого создан из многократно отраженного фрагмента картины. Также в коллекцию Novaya впервые вошли сумки ручной вязки: поясные и на плечо. Они дополнены регулируемыми съемными ремнями с фирменной вышивкой. Цветовая палитра: от молочного и черного до нежно-розового и зеленого.
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