Эклектика, стопроцентный хлопок и ручная вязка: марка Novaya в новой коллекции размышляет о свободе

В работе над коллекцией принял участие художник Андрей Малых, его работы украсили худи, футболки и лонгслив, принт для которого создан из многократно отраженного фрагмента картины. Также в коллекцию Novaya впервые вошли сумки ручной вязки: поясные и на плечо. Они дополнены регулируемыми съемными ремнями с фирменной вышивкой. Цветовая палитра: от молочного и черного до нежно-розового и зеленого.