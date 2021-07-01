Короткие кардиганы на одной застежке, меховые сумки и мужские мини-шорты в новой коллекции Jacquemus

В коллекцию Jacquemus вошли короткие мужские и женские кардиганы (больше напоминающие бра) на одной пуговице или цепочке, укороченные дубленки и пуховики, дутые юбки для женщин и мини-шорты для мужчин, жилеты, которые закрывают минимум тела, костюмы, свободные брюки. Среди аксессуаров — меховые сумки и мюли, а также шапки-ушаки и ботинки, вдохновленные обувью для хайкинга. Цветовая палитра коллекция включает насыщенные розовый и голубой оттенки, привычный для бренда бежевый и нетипичный для Jacquemus черный.