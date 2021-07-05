10 вещей-образцов декоративно-прикладного искусства: от плетеного клатча до босоножек на джутовой танкетке

Летняя коллекция Loewe — это коллаборация с культовым бутиком Paula's Ibiza, мультибрендом, который с 1970-х не теряет статус фэшн-легенды Балеарских островов. Его основатели Армин Хейнеман и Стюарт Рудник стали проводниками особенной моды: более изысканной, чем хиппи, более смелой, чем бохо-шик. На Ибице креативный директор Loewe Джонатан Андерсон все детство проводил летние каникулы c семьей. И принты разноцветных ящериц, попугаев, диковинных цветов — оммаж тому беззаботному времени. Особенное внимание, как всегда, уделено аксессуарам: снова в коллекции знаковые широкополые соломенные шляпы, it-bags Balloon и Pochette на сезон обзавелись легкомысленными рюшами, а сумки-корзинки Anagram вручную сплетены ремесленницами из Колумбии. Но наш хартбрейкер — кроссбоди в виде ананаса!

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