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10 вещей-образцов декоративно-прикладного искусства: от плетеного клатча до босоножек на джутовой танкетке

Директор отдела моды Ксения Гощицкая диагностирует расцвет декоративно-прикладного искусства — плетение, вязка и вышивка!

Авоська Chanel

Два королевских материала — пурпурный бархат и ослепительное золото — выбраны креативным директором Сhanel Виржини Виар не случайно: артизианальную коллекцию Chanel Mеtiers d'Аrt 2020/21 она показала в замке Шенонсо, который еще называют «дамским замком». Монограмма одной из его обитательниц, Екатерины Медичи, — две скрещенные буквы «С», точно такие же, как на логотипе дома. Сотканный вручную ренессансный узор it-bag неспроста кардинальского цвета — это отсылка к роду Медичи, который дал Святому Престолу не одного папу. Ну а золотая сумка-малышка не спрятана внутрь, а дерзко красуется поверх: не царское это дело — стесняться роскоши.

Chanel, Невский пр., 152

Коллекция Loewe

Летняя коллекция Loewe — это коллаборация с культовым бутиком Paula's Ibiza, мультибрендом, который с 1970-х не теряет статус фэшн-легенды Балеарских островов. Его основатели Армин Хейнеман и Стюарт Рудник стали проводниками особенной моды: более изысканной, чем хиппи, более смелой, чем бохо-шик. На Ибице креативный директор Loewe Джонатан Андерсон все детство проводил летние каникулы c семьей. И принты разноцветных ящериц, попугаев, диковинных цветов — оммаж тому беззаботному времени. Особенное внимание, как всегда, уделено аксессуарам: снова в коллекции знаковые широкополые соломенные шляпы, it-bags Balloon и Pochette на сезон обзавелись легкомысленными рюшами, а сумки-корзинки Anagram вручную сплетены ремесленницами из Колумбии. Но наш хартбрейкер — кроссбоди в виде ананаса!

ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23

Коллекция Claudie Pierlot

Принт, принт, принт! Миксуем узор с узором — с коллекцией Claudie Pierlot переборщить невозможно: за основу дизайнеры взяли прерафаэлитские орнаменты и украсили ими платья-сорочки, шорты с высокой талией, панамы и блузы с рукавами-буфф.

Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Платье Gerard Darel

Переворот в эволюционном цикле: зебра победила леопарда! Главный анималистичный принт теперь вовсе не черно-оранжевые пятна, а благородный черно-белый монохром — и платье Gerard Darel тому неопровержимое доказательство.

Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1

Клатч Furla

Фенечки, макраме, плетение, вышивки — главные понятия из словаря хитов сезона. Дизайнеры Furla поддержали хайп вокруг ДПИ и выпустили клатч в линии Essentials, который будто бы связан из рафии вашей бабушкой.

Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Кроссовки Fashion Baby

Сын супермодели Натальи Водяновой Лукас Портман придумал sustainable-бренд кроссовок Fashion Baby — и у пар из веганской кожи с ретро-скейтерским силуэтом начались настоящие русские каникулы в ДЛТ. Кстати, все три модели названы видами бабочек — это так по-набоковски!

ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23

Платье Maje

Мы все еще надеемся на опен-эйр-фестивали, чтобы кружиться в градиентном техно-платье от Maje, как будто специально созданном для июльских танцев. Да, и не забудьте хлопковую панаму с забавным принтом — маст-хэв этого лета.

Maje, Большой пр. П. С., 57/1

Коллекция The Frankie Shop

Внимание, суперактуальный нью-йоркский бренд The Frankie Shop приехал в Петербург — только в ДЛТ костюмы в стиле 1980-х, оверсайзовые тренчи и свитшоты продаются, как и положено экоответственным борцам с перепроизводством, дропами. Поэтому надо успеть!

ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23

Босоножки Geox

Мягкая замша актуального оттенка охры с перфорацией и металлическими заклепками плюс джутовая танкетка — вот вам и лучшая пара лета от Geox.

Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Купальники Sandro

Идеальные купальные костюмы найдены в Sandro — слитные и раздельные всех возможных цветов сезона от белоснежного до изумрудного и шоколадного! Но главное — классный ретросилуэт: накинул сверху халат с вышивкой или шорты — и можно на вечеринку.

Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

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